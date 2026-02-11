Ausblick: Agios Pharmaceuticals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Agios Pharmaceuticals präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Verlust von -1,954 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,740 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Agios Pharmaceuticals 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Agios Pharmaceuticals 10,7 Millionen USD umsetzen können.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -7,062 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 11,64 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 46,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 36,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at