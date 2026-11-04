Agios Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1W2RM / ISIN: US00847X1046
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Agios Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Agios Pharmaceuticals wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,244 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Agios Pharmaceuticals nach den Prognosen von 10 Analysten 51,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 301,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,9 Millionen USD umgesetzt worden.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -5,773 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -7,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 176,7 Millionen USD, gegenüber 54,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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