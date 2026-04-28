Ausblick: Agios Pharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Agios Pharmaceuticals wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Verlust von -1,803 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,550 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Agios Pharmaceuticals 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 52,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Agios Pharmaceuticals 8,7 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -6,590 USD im Vergleich zu -7,120 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 91,6 Millionen USD, gegenüber 54,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at