WKN DE: A2AR58 / ISIN: US00123Q1040

25.01.2026 07:01:06

Ausblick: AGNC Investment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AGNC Investment wird am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,371 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 66,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 940,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,80 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie, gegenüber 0,930 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

