Ausblick: AGNC Investment veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AGNC Investment wird am 20.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,360 USD aus. Im letzten Jahr hatte AGNC Investment einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 988,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 342,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -407,0 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,47 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,97 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,91 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at