Ausblick: Agnico-Eagle Mines gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Agnico-Eagle Mines wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,09 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Agnico-Eagle Mines noch 2,95 CAD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Agnico-Eagle Mines in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 5,36 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,90 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,02 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,42 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 22,58 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 16,64 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at