Ausblick: Agnico-Eagle Mines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Agnico-Eagle Mines präsentiert am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,44 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,32 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,51 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 55,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Agnico-Eagle Mines einen Umsatz von 3,54 Milliarden CAD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 18,79 CAD im Vergleich zu 12,42 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 23,39 Milliarden CAD, gegenüber 16,64 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at