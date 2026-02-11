Ausblick: Agnico-Eagle Mines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Agnico-Eagle Mines wird sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,66 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,43 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Agnico-Eagle Mines in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,71 Milliarden CAD im Vergleich zu 3,11 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,30 CAD, gegenüber 5,19 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 16,27 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,35 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at