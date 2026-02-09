Ausblick: Agree Realty informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Agree Realty wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,470 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Agree Realty ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Agree Realty 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 185,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Agree Realty 160,9 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,79 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,78 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 717,2 Millionen USD, gegenüber 617,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at