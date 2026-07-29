Ausblick: Agree Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Agree Realty äußert sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,476 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Agree Realty 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Agree Realty nach den Prognosen von 14 Analysten 204,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 175,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD, gegenüber 1,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 830,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 718,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at