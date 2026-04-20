Agree Realty Aktie

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WKN: 890700 / ISIN: US0084921008

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Agree Realty zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Agree Realty wird sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,479 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Agree Realty noch 0,420 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 195,9 Millionen USD – ein Plus von 15,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Agree Realty 169,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie, gegenüber 1,77 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 820,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 718,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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