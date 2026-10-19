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WKN: 890700 / ISIN: US0084921008

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19.10.2026 07:01:06

Ausblick: Agree Realty zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Agree Realty wird am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,478 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,450 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Agree Realty nach den Prognosen von 13 Analysten 211,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 183,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD, gegenüber 1,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 835,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 718,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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