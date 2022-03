Ausblick: Agricultural Bank of China (A) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Agricultural Bank of China (A) stellt am 30.03.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,110 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Agricultural Bank of China (A) einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 168,62 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 5,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Agricultural Bank of China (A) einen Umsatz von 160,12 Milliarden CNY eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,631 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,590 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 707,02 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 659,33 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at