Agricultural Bank of China Aktie

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WKN DE: A1C2NS / ISIN: CNE100000RJ0

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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: Agricultural Bank of China (A) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Agricultural Bank of China (A) wird am 30.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Agricultural Bank of China (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,175 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,190 CNY je Aktie gewesen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 172,46 Milliarden CNY gegenüber 340,68 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 49,38 Prozent.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,800 CNY je Aktie, gegenüber 0,750 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 722,27 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1.407,02 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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