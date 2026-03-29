Agricultural Bank of China Aktie
WKN DE: A1C024 / ISIN: CNE100000Q43
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29.03.2026 07:01:06
Ausblick: Agricultural Bank of China (H) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Agricultural Bank of China (H) lässt sich am 30.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Agricultural Bank of China (H) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,175 CNY gegenüber 0,210 HKD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 172,46 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 376,05 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,800 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 0,810 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 722,27 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1.530,04 Milliarden HKD waren.
Redaktion finanzen.at
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