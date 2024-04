Ausblick: Agricultural Bank of China (H) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Agricultural Bank of China (H) wird am 29.04.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,215 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 189,37 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 174,67 Milliarden CNY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,755 CNY im Vergleich zu 0,800 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 695,01 Milliarden CNY, gegenüber 1.494,42 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

