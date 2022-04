Ausblick: Agro Tech Foods vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Agro Tech Foods lässt sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Agro Tech Foods die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,600 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Agro Tech Foods noch 0,400 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 2,25 Milliarden INR gegenüber 2,14 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 17,70 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 19,80 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 9,28 Milliarden INR, gegenüber 8,91 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at