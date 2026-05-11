AGT Food and Ingredients Aktie

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WKN DE: A4237G / ISIN: CA0012643080

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: AGT Food and Ingredients öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AGT Food and Ingredients stellt am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass AGT Food and Ingredients für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,250 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 20,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 680,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 860,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,562 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,540 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,73 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,96 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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