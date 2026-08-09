AGT Food and Ingredients Aktie
WKN DE: A4237G / ISIN: CA0012643080
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: AGT Food and Ingredients präsentiert Quartalsergebnisse
AGT Food and Ingredients äußert sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,215 CAD gegenüber -0,080 CAD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AGT Food and Ingredients in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,68 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 581,9 Millionen CAD im Vergleich zu 623,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,645 CAD, während im vorherigen Jahr noch -0,540 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,59 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,96 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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