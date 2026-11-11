AGT Food and Ingredients Aktie

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WKN DE: A4237G / ISIN: CA0012643080

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: AGT Food and Ingredients vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AGT Food and Ingredients veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,250 CAD je Aktie gegenüber -0,200 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AGT Food and Ingredients in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 656,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 654,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,825 CAD im Vergleich zu -0,540 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,66 Milliarden CAD, gegenüber 2,96 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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