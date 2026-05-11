Agthia Group PJSC Bearer Shs Aktie
WKN DE: A1C8EU / ISIN: AEA001901015
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Agthia Group PJSC Bearer stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Agthia Group PJSC Bearer lässt sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Agthia Group PJSC Bearer die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,105 AED je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 AED je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,31 Milliarden AED – das würde einem Zuwachs von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,28 Milliarden AED erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,324 AED im Vergleich zu 0,100 AED im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 5,22 Milliarden AED, gegenüber 4,85 Milliarden AED ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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