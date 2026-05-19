Aguas Andinas Aktie

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WKN DE: A0NAM3 / ISIN: CL0000000035

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19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Aguas Andinas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aguas Andinas wird am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 9,66 CLP je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aguas Andinas noch 8,32 CLP je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aguas Andinas in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 210,41 Milliarden CLP im Vergleich zu 197,44 Milliarden CLP im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,18 CLP im Vergleich zu 22,85 CLP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 750,64 Milliarden CLP, gegenüber 712,79 Milliarden CLP ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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