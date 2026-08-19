Ausblick: Aguas Andinas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aguas Andinas stellt am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 5,28 CLP je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aguas Andinas 4,06 CLP je Aktie eingenommen.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 176,71 Milliarden CLP – das würde einem Zuwachs von 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 165,02 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 24,36 CLP je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 22,85 CLP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 752,21 Milliarden CLP, gegenüber 712,79 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at