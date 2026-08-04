Ausblick: Ahold Delhaize (Ahold) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ahold Delhaize (Ahold) veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Ahold Delhaize (Ahold) wird am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,636 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,26 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,610 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 23,15 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,09 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,77 EUR, gegenüber 2,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 93,96 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 92,35 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at