Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Experten im Fokus
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ahold Delhaize (Ahold) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ahold Delhaize (Ahold) wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,665 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,650 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Ahold Delhaize (Ahold) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,99 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,49 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,72 EUR, gegenüber 2,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 93,62 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 92,35 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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