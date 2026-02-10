Ausblick: Ahold Delhaize stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ahold Delhaize veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

Ahold Delhaize (Ahold) stellt am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ahold Delhaize (Ahold) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,667 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,420 EUR je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,28 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Ahold Delhaize (Ahold) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 23,31 Milliarden EUR aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,62 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,90 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 92,31 Milliarden EUR, gegenüber 89,36 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at