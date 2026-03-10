AiHuiShou International Company Aktie

AiHuiShou International Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CSHV / ISIN: US00138L1089

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: AiHuiShou International Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AiHuiShou International Company wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass AiHuiShou International Company für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,700 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 6,12 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 674,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 CNY, gegenüber 0,000 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 20,92 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,27 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AiHuiShou International Company Limited (A) (spons. ADRs)

Analysen zu AiHuiShou International Company Limited (A) (spons. ADRs)

Aktien in diesem Artikel

AiHuiShou International Company Limited (A) (spons. ADRs) 6,20 11,42% AiHuiShou International Company Limited (A) (spons. ADRs)

