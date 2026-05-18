AiHuiShou International Company Aktie
WKN DE: A3CSHV / ISIN: US00138L1089
|
18.05.2026 07:01:06
Ausblick: AiHuiShou International Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AiHuiShou International Company wird am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,720 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AiHuiShou International Company 0,020 USD je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 5,91 Milliarden CNY für AiHuiShou International Company, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 639,5 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,08 CNY, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 26,16 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,93 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AiHuiShou International Company Limited (A) (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: AiHuiShou International Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.03.26
|Ausblick: AiHuiShou International Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)