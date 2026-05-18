Ausblick: AiHuiShou International Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AiHuiShou International Company wird am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,720 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AiHuiShou International Company 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 5,91 Milliarden CNY für AiHuiShou International Company, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 639,5 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,08 CNY, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 26,16 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,93 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at