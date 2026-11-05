Aimia Aktie
WKN DE: A1JX59 / ISIN: CA00900Q1037
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aimia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aimia wird am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,050 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 36,8 Millionen CAD aus – eine Minderung von 70,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aimia einen Umsatz von 126,4 Millionen CAD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,310 CAD, gegenüber 0,380 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 143,3 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 503,4 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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05.11.26
|Ausblick: Aimia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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