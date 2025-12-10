Ain Pharmaciez Aktie
WKN: 890147 / ISIN: JP3105250009
|
10.12.2025 07:01:06
Ausblick: Ain Pharmaciez gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ain Pharmaciez wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 113,07 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 152,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 44,82 JPY erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 49,33 Prozent auf 166,14 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Ain Pharmaciez noch 111,26 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 381,89 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 264,32 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 648,54 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 456,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ain Pharmaciez IncShsmehr Nachrichten
|
10.12.25
|Ausblick: Ain Pharmaciez gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
26.11.25
|Erste Schätzungen: Ain Pharmaciez stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.09.25
|Ausblick: Ain Pharmaciez legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.08.25
|Erste Schätzungen: Ain Pharmaciez informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Ain Pharmaciez IncShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ain Pharmaciez IncShs
|7 170,00
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.