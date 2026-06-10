Ain Pharmaciez Aktie

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WKN: 890147 / ISIN: JP3105250009

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10.06.2026 07:01:06

Ausblick: Ain Pharmaciez öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ain Pharmaciez veröffentlicht am 11.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 200,80 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 270,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ain Pharmaciez 54,27 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 45,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 174,03 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 119,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 403,75 JPY, gegenüber 264,32 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 648,53 Milliarden JPY im Vergleich zu 456,80 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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