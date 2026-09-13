Ain Pharmaciez Aktie
WKN: 890147 / ISIN: JP3105250009
|
13.09.2026 07:01:06
Ausblick: Ain Pharmaciez öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ain Pharmaciez lädt am 14.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 60,94 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 55,03 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Ain Pharmaciez nach den Prognosen von 5 Analysten 177,10 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 33,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 132,97 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 440,07 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 491,62 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 723,78 Milliarden JPY, gegenüber 647,83 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ain Pharmaciez IncShs
|
07:01
|Ausblick: Ain Pharmaciez öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.08.26
|Erste Schätzungen: Ain Pharmaciez gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.06.26
|Ausblick: Ain Pharmaciez öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ain Pharmaciez IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Ain Pharmaciez IncShs
|5 863,00
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.