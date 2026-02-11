Ausblick: Air Canada Voting and Variable Voting präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Air Canada Voting and Variable Voting lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Air Canada Voting and Variable Voting die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Air Canada Voting and Variable Voting im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,304 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,810 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,51 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 2,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Air Canada Voting and Variable Voting einen Umsatz von 5,40 Milliarden CAD eingefahren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,18 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,80 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22,12 Milliarden CAD, gegenüber 22,26 Milliarden CAD im Fiskalvorjahr.

