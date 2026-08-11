Air Canada Voting and Variable Voting Aktie
WKN DE: A12EGF / ISIN: CA0089118776
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Air Canada Voting and Variable Voting stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Air Canada Voting and Variable Voting öffnet am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,152 CAD je Aktie gegenüber 0,580 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Air Canada Voting and Variable Voting 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,17 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Air Canada Voting and Variable Voting 5,63 Milliarden CAD umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 2,07 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,87 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 22,37 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Air Canada Voting and Variable Voting
|
07:01
|Ausblick: Air Canada Voting and Variable Voting stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Air Canada Voting and Variable Voting legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Air Canada Voting and Variable Voting zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.03.26
|ROUNDUP 2/Flieger kollidiert auf Rollfeld mit Einsatzauto: Piloten tot (dpa-AFX)
|
23.03.26
|ROUNDUP/Flieger kollidiert auf Rollfeld mit Einsatzauto: Piloten tot (dpa-AFX)
|
23.03.26
|ROUNDUP/Behörde: Pilot und Copilot starben bei Kollision in New York (dpa-AFX)
|
23.03.26
|Medien: Zwei Tote bei Kollision auf New Yorker Flughafen (dpa-AFX)
|
23.03.26
|ROUNDUP 2: Flugzeug kollidiert auf Rollfeld in New York mit Einsatzauto (dpa-AFX)
Analysen zu Air Canada Voting and Variable Voting
Aktien in diesem Artikel
|Air Canada Voting and Variable Voting
|15,95
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.