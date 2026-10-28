Air Canada Voting and Variable Voting Aktie

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WKN DE: A12EGF / ISIN: CA0089118776

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Air Canada Voting and Variable Voting zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Air Canada Voting and Variable Voting wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,502 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,890 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 18,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,77 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,87 Milliarden CAD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,669 CAD, während im vorherigen Jahr noch 2,07 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,57 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 22,37 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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