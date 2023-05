Ausblick: Air Canada Voting and Variable Voting zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Air Canada Voting and Variable Voting äußert sich am 12.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,777 CAD. Das entspräche einem Gewinn von 71,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,720 CAD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 75,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,53 Milliarden CAD gegenüber 2,57 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,29 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,760 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 20,86 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 16,56 Milliarden CAD in den Büchern standen.

