Ausblick: Air Canada Voting and Variable Voting zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Air Canada Voting and Variable Voting veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,433 CAD. Dies würde einen Verlust von 39,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Air Canada Voting and Variable Voting -0,310 CAD je Aktie vermeldete.

Air Canada Voting and Variable Voting soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,50 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,20 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,678 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,07 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 24,47 Milliarden CAD, gegenüber 22,37 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at