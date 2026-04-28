Ausblick: Air China gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Air China wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,020 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,120 CNY je Aktie erzielt worden.

Air China soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,16 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,034 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum -0,110 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 187,21 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 171,48 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at