Air China Aktie
WKN DE: A0M4S7 / ISIN: CNE000001NN0
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: Air China stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Air China wird am 26.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,190 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 39,13 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,55 Milliarden CNY umgesetzt.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,019 CNY, gegenüber -0,010 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 170,83 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 166,70 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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