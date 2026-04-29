Ausblick: AIR France - KL legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AIR France - KL wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,051 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 57,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,120 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,24 Prozent auf 8,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte AIR France - KL noch 7,54 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,361 USD je Aktie, gegenüber 0,660 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 40,96 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 37,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at