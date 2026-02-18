Ausblick: AIR France - KL stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AIR France - KL gibt am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass AIR France - KL im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,071 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,040 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll AIR France - KL nach den Prognosen von 5 Analysten 9,50 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,40 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,460 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,100 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 38,53 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 34,03 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at