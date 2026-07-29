Ausblick: AIR France - KL zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AIR France - KL wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,071 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent auf 10,51 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,325 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,660 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,41 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 37,25 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at