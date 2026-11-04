Ausblick: AIR France - KL zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

AIR France - KL wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,214 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,69 Prozent auf 11,27 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,324 USD je Aktie, gegenüber 0,660 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 40,00 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 37,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net