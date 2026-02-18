Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor

AIR France-KLM wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,326 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,360 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,10 Milliarden EUR gegenüber 7,88 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,89 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,930 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 32,97 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 31,46 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at