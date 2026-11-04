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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: AIR France-KLM legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AIR France-KLM präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,94 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AIR France-KLM noch ein Gewinn pro Aktie von 2,71 EUR in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent auf 9,97 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,21 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,87 EUR je Aktie, gegenüber 5,83 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 35,31 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 33,01 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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