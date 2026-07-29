Ausblick: AIR France-KLM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AIR France-KLM lädt am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,367 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 66,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,09 EUR erwirtschaftet wurden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,19 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 8,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,44 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,69 EUR aus. Im Vorjahr waren 5,83 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 35,28 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 33,01 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at