Ausblick: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AIR France-KLM wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,809 EUR gegenüber -1,160 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,23 Prozent auf 7,47 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,17 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,98 EUR, gegenüber 5,83 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 34,96 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 33,01 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at