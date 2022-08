Ausblick: Air Products and Chemicals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Air Products and Chemicals wird am 04.08.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,61 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Air Products and Chemicals 2,31 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 16,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,02 Milliarden USD gegenüber 2,60 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,27 USD im Vergleich zu 9,02 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 12,00 Milliarden USD, gegenüber 10,32 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at