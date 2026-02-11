Airbnb Aktie

WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010

Expertiese 11.02.2026 16:42:00

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Demnächst gewährt Airbnb Anlegern einen Blick in die Bücher. Das sind die Expertenprognosen.

Airbnb wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

34 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,666 USD aus. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 35 Analysten ein Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,71 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 38 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,13 USD je Aktie, gegenüber 4,11 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 40 Analysten durchschnittlich auf 12,17 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 11,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

