Ausblick: Airbnb veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Airbnb präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

Airbnb wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.03.2026 - vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 31 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,304 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Airbnb in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 35 Analysten durchschnittlich bei 2,62 Milliarden USD im Vergleich zu 2,27 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 35 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,95 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,04 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 38 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 13,71 Milliarden USD, gegenüber 12,31 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at